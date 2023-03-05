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НовостиПроисшествия5 марта 2023 7:11

В Новосибирске мужчина попал под колеса электрички на станции «Сеятель»

ЧП произошло поздно вечером
Анастасия ХРОМЫХ
Мужчина оказался под колесами электрички на станции «Сеятель».

Мужчина оказался под колесами электрички на станции «Сеятель».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина оказался под колесами электрички на станции «Сеятель». Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

ЧП произошло поздно вечером в субботу, 4 марта. По словам очевидицы, местный житель оказался между вторым и третьим вагонами.

− Какое-то время он оставался без сознания. Тем не менее выжил, − рассказала сибирячка.

Очевидица добавила, что примерно через 12 минут на место ЧП приехала скорая.

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