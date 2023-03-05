В Новосибирске мужчина попал под колеса электрички на станции «Сеятель»

Мужчина оказался под колесами электрички на станции «Сеятель».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мужчина оказался под колесами электрички на станции «Сеятель». Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
ЧП произошло поздно вечером в субботу, 4 марта. По словам очевидицы, местный житель оказался между вторым и третьим вагонами.
− Какое-то время он оставался без сознания. Тем не менее выжил, − рассказала сибирячка.
Очевидица добавила, что примерно через 12 минут на место ЧП приехала скорая.
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