Преподаватель из Новосибирска попала на программу «Своя игра» на НТВ

Преподаватель НГУ Людмила Буднева снялась в программе «Своя игра» на телеканале НТВ. Фото: предоставлено Людмилой

Преподаватель НГУ Людмила Буднева снялась в программе «Своя игра» на телеканале НТВ. Сибирячка призналась – она пять лет набиралась смелости, чтобы подать заявление на участие.

Как пишет «Царьград Новосибирск», Людмила проводит лекции по зарубежной литературе. Она обожает интеллектуальные игры и участвует в них уже 15 лет. Так, преподаватель состязалась в различных квизах и новосибирских играх «Что? Где? Когда?».

В какой-то момент сибирячка поняла, что хочет попробовать свои силы в «Своей игре». Для этого нужно было оставить заявку на сайте и ответить на 20 вопросов за ограниченное количество времени.

В итоге Людмила Буднева ответила на 14 вопросов. Женщина призналась, что сильно волновалась. После преподавателя позвали в Москву для прохождения отбора. А через десять месяцев жительница Новосибирска приехала на съемки.

Людмила набрала 22600 очков. В финальном раунде удача улыбнулась ее сопернику Дмитрию Еловенко.

− Объективно понимаю, что результат показала хороший, особенно для новичка, соперники были сильными, но, конечно, в игре я стремлюсь к победе, поэтому мечтаю о реванше, − отметила сибирячка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber