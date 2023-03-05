Под Новосибирском трое мужчин стащили из магазина мешки с пищевым маком

В городе Куйбышев Новосибирской области полицейские задержали троих грабителей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Куйбышев Новосибирской области полицейские задержали троих грабителей. Мужчины ворвались в магазин на улице Пугачева, разбросали товар и, угрожая продавцу, стащили два мешка с пищевым маком. После этого злоумышленники поспешили скрыться.

Как рассказали в ГУ МВД России по НСО, сообщение в полицию поступило 2 марта. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

В итоге грабителей поймали. Ими оказались трое жителей Куйбышева – мужчины 35, 39 и 46 лет. Самый старший из них ранее уже был судим.

− Выяснилось, что похищенное задержанные увезли на автомобиле и спрятали по месту жительства одного них. Полицейские обнаружили и изъяли товар, − сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Одного из злоумышленников заключили под стражу. Двое других находятся под подпиской о невыезде.

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