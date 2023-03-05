В Новосибирске ограничили движение на улицах Прокатной и Пермской

В Ленинском районе Новосибирска ввели ограничения движения на улицах Прокатной и Пермской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском районе Новосибирска ввели ограничения движения на улицах Прокатной и Пермской. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Улицу Прокатную в районе пересечения с улицей Пермской перекрыли. Проезжую часть по улице Пермской сузили на 3,5 метра. Ограничения будут действовать до 12 марта.

Как объяснили в СГК, это связано с неотложным ремонтом теплосети на Прокатной.

− Сожалеем, что доставляем жителям неудобства! – написали в телеграм-канале компании.

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