В Новосибирске ограничили движение на улицах Прокатной и Пермской

В Ленинском районе Новосибирска ввели ограничения движения на улицах Прокатной и Пермской.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ленинском районе Новосибирска ввели ограничения движения на улицах Прокатной и Пермской. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.
Улицу Прокатную в районе пересечения с улицей Пермской перекрыли. Проезжую часть по улице Пермской сузили на 3,5 метра. Ограничения будут действовать до 12 марта.
Как объяснили в СГК, это связано с неотложным ремонтом теплосети на Прокатной.
− Сожалеем, что доставляем жителям неудобства! – написали в телеграм-канале компании.
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