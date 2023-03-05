Кировский район Новосибирска занял первое место по числу грабежей в 2022 году

Кировский район Новосибирска стал лидером по числу грабежей в 2022 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский район Новосибирска стал лидером по числу грабежей в 2022 году. В прошлом году там совершили 90 актов преступной деятельности.

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на ГУ МВД России по НСО, на втором месте антирейтинга расположился Ленинский район. На его территории зарегистрировали 78 грабежей.

Третье место занял Октябрьский район – 58 грабежей. Меньше всего преступлений данного вида было совершено в Первомайском районе (22).

В общей сложности в 2022 году зафиксировали 485 случаев грабежей на территории Новосибирска. В области таких случаев было 668.

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