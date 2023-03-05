Зима возвращается: в Новосибирске похолодает до -12 градусов

На выходных ночью резко похолодает.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В ночь на 5 марта 2023 года в Новосибирске снова сильно похолодает. Ночью температура опустится до -10...-12 градусов, а днём - до -3...-5.
— Будет переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер усилится до 14 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -8…-13, местами до -19 градусов. Днем ожидается -1...-6. Днем в отдельных районах выпадет небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами изморозь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер