Зима возвращается: в Новосибирске похолодает до -12 градусов

На выходных ночью резко похолодает. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ночь на 5 марта 2023 года в Новосибирске снова сильно похолодает. Ночью температура опустится до -10...-12 градусов, а днём - до -3...-5.

— Будет переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер усилится до 14 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -8…-13, местами до -19 градусов. Днем ожидается -1...-6. Днем в отдельных районах выпадет небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами изморозь.

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