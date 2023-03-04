Четыре электрички поменяют расписание из-за новых остановок в Новосибирской области

Расписание поездов изменится с 6 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 6 марта в Новосибирской области с 6 марта изменится расписание движения пригородных поездов. Так сообщает «Экспресс-Пригород». Это связано с тем, что на платформе Рямок и станции Кожурла откроют новые дополнительные остановки. Расписание подкорректируется на 1-2 минуты по сравнению с предыдущим.

Поезд № 7141 Новосибирск — Татарская будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 13:25, с о.п. Рямок в 15:17, со станции Кожурла в 17:08, и прибывать на станцию Татарская в 19:51. Поезд № 7142 Татарская — Новосибирск будет отправляться в 08:22, отправление со станции Кожурла в 11:01, отправление с о.п. Рямок в 12:47, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:38.

Поезд № 6310 Каргат — Новосибирск будет отправляться в 14:58, а прибывать в Новосибирск в 17:53. Отправление поезда № 7134 Барабинск — Новосибирск будет в 17:38 (на 1 минуту позже), а прибытие в 22:22.

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