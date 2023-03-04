В Новосибирске похоронили 51-летнего Сергея Корнеева, погибшего в зоне СВО

С военным простились около 500 человек. Фото: «Новосибирск скорбит».
В Советском районе Новосибирска похоронили 51-летнего военнослужащего Сергея Корнеева, который погиб в зоне СВО. Прощание с ним состоялось 2 марта.
Сергей Корнеев был профессиональным военным, он много лет служил по контракту. Мужчина погиб 18 февраля при выполнении боевой задачи.
— Проводить его в последний путь пришло около 500 человек. Мы всегда будем помнить о нём, потому что герои не умирают. Они всегда живут в наших сердцах. Сережа, покойся с миром… — рассказала в соцсетях знакомая Сергея Светлана Земальдинова.
Похоронили военного на Южном кладбище в микрорайоне «Щ».
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