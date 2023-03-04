«Дети с них катаются прямо на дорогу»: жители Новосибирска пожаловались на огромные кучи грязного снега во дворах

Дети скатываются с гор грязного снега - рядом проходит дорога. Фото: кадр из видео.

Жители Новосибирска пожаловались на огромные кучи снега возле домов. С оставленных на тротуаре грязных сугробов скатываются малыши, рискуя попасть под колеса машин.

— Улица Палласа, возле 198-ой школы и вдоль всего пути к улице Петухова складируют снег, порою он навален прямо на тротуар. Никто не собирается вывозить до лета? На горы лезут дети и скатываются прямо к дороге, — пожаловалась в соцсетях местная жительница Виктория Саликова.

Администрация Кировского района сообщила, что снег будут вывозить до второй декады марта, в зависимости от погоды.

— Ответственность за детей несут их родители. Не допускайте, пожалуйста, детей в опасные места! — ответили в администрации.

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