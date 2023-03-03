График выплат пенсий в Новосибирске в марте 2023: что изменится из-за праздничного выходного

График выплат пенсий в Новосибирске в марте 2023 изменится в связи с 8 марта.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
График выплат пенсий в Новосибирске в марте 2023 изменится в связи с праздничным днем. О том, как будут начисляться выплаты, рассказали в Социальном фонде.
- В связи с 8 марта в график доставки пенсий и иных выплат по линии СФР через почтовые организации региона в марте текущего года внесены некоторые изменения, - сообщили в отделении Социального фонда по Новосибирской области.
В участках доставки пенсий и пособий Новосибирска, Бердска и Искитима, отделении почтовой связи 630066 Новосибирска выплаты будут производиться по следующей схеме:
- 2 марта за 4 марта;
- 3 марта за 3 и 5 марта;
- 6 марта за 6 и 8 марта;
- 7 марта за 7 марта.
В отделениях почтовой связи Новосибирска:
- 3 марта за 3 и 5 марта;
- 4 марта за 4 марта;
- 6 марта за 6 и 8 марта;
- 7 марта за 7 марта.
В почтовых отделениях других городов, райцентров и населенных пунктов региона выплаты будут производиться по стандартной схеме. Выплаты за 11 марта, выпадающее на выходной, будут начислены 10.
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