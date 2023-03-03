В Новосибирске отменили концерт певицы Асии.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске отменили концерт певицы Асии. Об этом сообщается в ее официальной группе. Выступление должно было состояться 4 марта в лофт-парке «Подземка».
— Концерты отменились в таких городах как Томск, Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Саратов, Волгоград, Воронеж, Ростов, Краснодар, Нижний, Новгород, Казань, — сообщается в ее официальной группе Вконтакте.
В группе также сообщается, что люди смогут вернуть билеты на тех порталах, где они их покупали.
Состоятся концерты в трех городах: Брянск, Санкт-Петербург и Архангельск.
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