В Новосибирске отменили концерт певицы Асии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске отменили концерт певицы Асии. Об этом сообщается в ее официальной группе. Выступление должно было состояться 4 марта в лофт-парке «Подземка».

— Концерты отменились в таких городах как Томск, Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Саратов, Волгоград, Воронеж, Ростов, Краснодар, Нижний, Новгород, Казань, — сообщается в ее официальной группе Вконтакте.

В группе также сообщается, что люди смогут вернуть билеты на тех порталах, где они их покупали.

Состоятся концерты в трех городах: Брянск, Санкт-Петербург и Архангельск.

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