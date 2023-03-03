В феврале 2023 года в Новосибирской области скончался 2 571 местный житель

За два месяца скончались в общей сложности 5 893 жителя Новосибирской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За февраль 2023 года из жизни ушли более 2,5 тысяч новосибирцев. Это следует из данных, опубликованных Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области.

− В феврале 2023 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 6857 записей актов гражданского состояния. Из них 2 571 запись актов о смерти, − говорится на сайте Управления.

За два месяца скончались в общей сложности 5 893 жителя Новосибирской области. Если говорить о статистике за январь, то в первый месяц 2023 года не стало 3 322 человек.

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