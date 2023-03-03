«Телефон периодически появляется в сети»: в Новосибирске ищут 37-летнего высокого мужчину с тату на левой руке

В Ленинском районе Новосибирска пропал 37-летний Максим Калиниченко. Фото: предоставлено Кристиной

В Ленинском районе Новосибирска пропал 37-летний Максим Калиниченко. Мужчина не выходит на связь с 27 февраля, рассказала КП-Новосибирск сестра сибиряка по имени Кристина.

По словам девушки, вечером 27-го числа ее брат вышел из дома по адресу улица Костычева, 38/1. Больше родные его не видели.

− Он сказал гражданской жене, что пойдет на работу за остатками зарплаты. Но там он так и не появился. Периодически телефон появляется в сети на несколько минут, но трубку никто не берет, − сообщила КП-Новосибирск Кристина. − Если раньше он где-то был, то всегда отправлял СМС или звонил. А здесь он вообще молчит − ни звонков, ни голосовых. Есть подозрения, что телефон включает уже не он. Только вопрос – зачем?

Сестра пропавшего отметила, что вчера было написано заявление в полицию.

Приметы мужчины: рост 190 сантиметров, нормального телосложения, темные волосы.

Особые приметы: тату на левой руке с буквой Н, шрам на правой ноге ниже колена.

Был одет в черную куртку с накладными карманами на груди, черную шапку с красными фрагментами, черные ботинки, темные брюки с накладными карманами в районе колен.

Если вам что-то известно о местонахождении Максима, позвоните по номеру +79994631665 (Кристина).

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