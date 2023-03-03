В Новосибирске завершились монолитные работы в новом кампусе НГУ

Завершить первый этап строительства планируют в третьем квартале 2024 года.

В Новосибирске завершились монолитные работы первой очереди строительства нового кампуса НГУ. Сейчас идут работы по устройству стен и внутренних перегородок.

— Создание кампуса — это важный шаг в развитии университета. У физико-математической школы серьезные планы на развитие, которые сейчас сдерживаются инфраструктурными ограничениями. Новые пространства для учебы и досуга сделают одну из лучших школ страны еще и одной из самых современных, — сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.

Первая очередь строительства идет за счет средств благотворителей. Завершить ее планируют в третьем квартале 2024 года.

Строительства кампуса мирового уровня НГУ началось в январе 2023 года. На первом этапе стройки возвели каркасы комплекса общежитий на 690 мест, а также зданий Специализированного учебно-научного центра — учебного корпуса и досугового центра. В нем разместят поточные аудитории, студенческий проектный центр, научную библиотеку и переход в другое здание. Площадь корпуса — более 16 тысяч квадратов.

Напомним, что в октябре 2022 года суд приостановил вторую очередь строительства кампуса из-за коллективного иска экоактивистов. Те посчитали, что стройка затронет участки леса с краснокнижными животными и растениями: неясыть длиннохвостая и липа сердцевидная.

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