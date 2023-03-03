В Новосибирске произошел пожар в девятиэтажке на улице Зорге

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 3 марта, в девятиэтажке на улице Зорге произошел пожар. Как рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС России по Новосибирской области, загорелся балкон на шестом этаже.

− В 14:42 пожарно-спасательные подразделения города Новосибирска реагировали на возгорание, произошедшее в жилом многоквартирном доме на улице Зорге. Через семь минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова, − сообщили КП-Новосибирск в МЧС.

Спасатели провели разведку и установили, что в квартире не было людей. Площадь пожара составила четыре метра квадратных.

В 15:02 возгорание ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber