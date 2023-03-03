В Новосибирске произошел пожар в девятиэтажке на улице Зорге

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В пятницу, 3 марта, в девятиэтажке на улице Зорге произошел пожар. Как рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС России по Новосибирской области, загорелся балкон на шестом этаже.
− В 14:42 пожарно-спасательные подразделения города Новосибирска реагировали на возгорание, произошедшее в жилом многоквартирном доме на улице Зорге. Через семь минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова, − сообщили КП-Новосибирск в МЧС.
Спасатели провели разведку и установили, что в квартире не было людей. Площадь пожара составила четыре метра квадратных.
В 15:02 возгорание ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.
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