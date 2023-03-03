В Новосибирской области браконьеры заплатили 500 тысяч рублей за убийство косуль.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области наказали браконьеров, убивших косуль. Они незаконно охотились в январе 2022 года. Убили четырех косуль в Тогучинском районе.
– Преступление выявил государственный инспектор отдела охраны животного мира регионального минприроды Петр Данильсон, – говорится в сообщении Минприроды НСО.
По постановлению суда с браконьеров в январе 2023 года взыскали штраф в размере 30 тысяч рублей, с каждого. Орудия убийства и снегоход у охотников забрали.
Известно, что ущерб в размере 480 тысяч рублей, нанесенный природному миру, браконьеры возместили добровольно.
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