«Выкинули два дивана и шкаф»: новосибирцев возмутили люди, скидывающие мебель с балкона 7 этажа

В Новосибирске местные жители решили избавиться от старой мебели и начали скидывать ее с балкона. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск

В Новосибирске местные жители решили избавиться от старой мебели и начали скидывать ее с балкона. Вещи летели с седьмого этажа, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Все произошло по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 64 в четверг, 2 марта. Новосибирцев сняла на видео одна из подписчиц паблика.

− Выкинули два дивана и шкаф. В окно видела, − рассказала в комментариях другая местная жительница.

Сибирячка добавила, что проходившая мимо дома неизвестная женщина ругалась на тех людей, однако они никак не реагировали на замечания.

Некоторые новосибирцы вспомнили случай, когда упавшее с седьмого этажа кресло убило 80-летнюю женщину. ЧП произошло рано утром 3 марта на улице Вокзальная магистраль. Оказалось, что мебель выбросили из окна блогер и его подруга.

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