Сибирячка засудила туроператора за несостоявшийся отдых из-за смерти свекра

Сибирячка вернула недоплаченные деньги через суд с туроператором. Фото: Виктория МИНАЕВА

Жительница Новосибирска засудила туроператора за неполный возврат средств после отмены путевки. Октябрьский районный суд опубликовал решение по иску от 21 сентября.

Еще 5 декабря 2019 года сибирячка с мужем купила тур во Вьетнам на остров Пху Куок на двоих. Пара планировала отдыхать за рубежом с 15 февраля по 27 февраля 2020 года. За пакетный тур они заплатили 100 тысяч рублей. Однако муж сибирячки перенес срочную операцию из-за онкологии, и тур перенесли на 16-28 марта 2020 года. Путевка немного выросла в цене. Однако поехать пара не смогла. Из-за трагедии в семье.

- В связи со смертью свекра истец с супругом не смогли воспользоваться туристским продуктом, о чем истец сообщила туроператору 15 марта 2020 года. Из-за введения ограничений на въезд в ряд стран из-за коронавирусной инфекции истец не могла приобрести новый тур за внесенные деньги, – сказано в решении Октябрьского районного суда.

Через год сибирячка обратилась к туроператору с требованием вернуть деньги. Но в компании ответили ,что не могут вернуть полную стоимость путевки. Однако даже частично деньги истцу никто не возвратил

В апреле 2022 года сибирячка вновь обратилась к туроператору, требуя вернуть деньги и неустойку. Через два дня турфирма вернула 78 тысяч из 110 тысяч рублей, уплаченных за тур. Женщина обратилась с иском в суд на сумму более 240 тысяч рублей, включая штраф, неустойку и моральный вред. Однако суд исключил неустойку, так как заказчица сама отказалась от тура во Вьетнам.

- Суд решил исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с туроператора денежные средства в 32 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в 2 тысячи рублей и штраф более 17 тысяч рублей, - сообщается в решении суда. – Решение вступило в законную силу.

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