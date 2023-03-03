В Новосибирске рухнувший с крыши снег повредил припаркованные машины.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске на Промышленной улице с крыши рухнули снежные глыбы. Они упали на припаркованные авто и повредили их.
– Произошло все у дома № 13 вечером 2 марта, – уточнили в паблике «Инцидент Новосибирск».
Снег, по словам местных, снес ограждение на крыше. Люди переживают, что оно рухнет вниз.
Новосибирцы утверждают, что писали обращения в ЖЭУ с просьбой очистить кровлю от снега. Но их, по словам горожан, игнорировали.
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