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НовостиОбщество3 марта 2023 5:38

В Новосибирске рухнувший с крыши снег повредил припаркованные машины

Произошел инцидент в Дзержинском районе города
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске рухнувший с крыши снег повредил припаркованные машины.

В Новосибирске рухнувший с крыши снег повредил припаркованные машины.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на Промышленной улице с крыши рухнули снежные глыбы. Они упали на припаркованные авто и повредили их.

– Произошло все у дома № 13 вечером 2 марта, – уточнили в паблике «Инцидент Новосибирск».

Снег, по словам местных, снес ограждение на крыше. Люди переживают, что оно рухнет вниз.

Новосибирцы утверждают, что писали обращения в ЖЭУ с просьбой очистить кровлю от снега. Но их, по словам горожан, игнорировали.

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