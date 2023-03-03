Врач Овсянникова рассказала новосибирцам, как бороться с весенним авитаминозом

Новосибирцам рассказали, как бороться с авитаминозом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С приходом весны многие жители Новосибирской области начинают чувствовать себя хуже, несмотря на то, что из-за туч выглядывает солнце. Слабость, плохое состояние кожи, учащение сердцебиения – всё это может говорить об авитаминозе. За что отвечает каждый витамин и какие симптомы сигнализируют о том, что организму не хватает полезных веществ, рассказала медицинский директор сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.

– За понятием «авитаминоз» скрывается сезонная нехватка витаминов, в первую очередь весной. Причинами могут быть скудный рацион питания, отсутствие в нём свежих овощей и фруктов, пагубные привычки, хронический стресс, а также прием некоторых лекарств, которые «выключают» действие витаминов – например, антибиотиков, – рассказала врач.

Кроме того, витамины хуже усваиваются у людей с генетической предрасположенностью, с паразитами, заболеваниями печени и ЖКТ, беременных женщин, спортсменов. Однако, как утверждает медик, бесконтрольный приём витаминов также может привести к авитаминозу.

Симптомы авитаминоза

Витамин А: ухудшение зрения, изменение состояния кожи, появление шелушения, сухости, участившиеся заболевания дыхательных путей.

Витамин В1: частые головные боли, запоры и тошнота, слабость и утомляемость, тахикардия и покалывание конечностей.

Витамин В2: сухость кожи, появление трещин и заедов в области рта, анемия, беспричинное похудение.

Витамин В6: рассеянность, заторможенность, нервные тики, судороги, перхоть, сухость кожи.

Витамины В12 и В9: бледность, тахикардия, шум в ушах, общая слабость.

Витамин С: проблемы с дыханием и пищеварением, хрупкость кожи и появление синяков, болезненные ощущения в ногах, мышечная слабость, общая утомляемость.

Витамин D: потеря аппетита, бессонница, снижение иммунитета, деформация и хрупкость костей, рахит, остеопороз.

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