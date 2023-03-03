В зоне спецоперации погиб мобилизованный водитель мотострелковой роты из Новосибирской области

Мобилизованный житель Новосибирской области Александр Афанасьев погиб на СВО. Фото: Администрация Куйбышевского района.

В Куйбышеве под Новосибирском простились с погибшим в зоне спецоперации водителем мотострелковой роты Александром Афанасьевым. Он умер 25 января в ходе выполнения боевого задания, сообщили в пресс-службе администрации Куйбышевского района.

Александр Афанасьев родился в селе Горка Барабинского района, затем окончил школу в Куйбышеве и устроился работать водителем. После этого он более 12 лет бурил скважины на месторождениях нефти на севере страны.

В сентябре прошлого года Афанасьева мобилизовали. С героем простились 2 марта в доме культуры в Куйбышеве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber