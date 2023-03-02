В Новосибирске продавец в табачном киоске приняла полицейских за мошенников

Продавец в табачном киоске приняла настоящих полицейских за мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске продавец в табачном киоске принял полицейских за мошенников и нажал тревожную кнопку, вызвав ГБР. Произошел инцидент в одном из киосков на улице Станиславского 1 марта.

Как рассказала бойцам АБ «Гвардия» продавец, пришедшие к ней в павильон двое мужчин заявили, что являются сотрудниками полиции и будут проверять весь товар на наличие контрафакта. Однако удостоверений они не показали, одеты были не по форме, а разговаривали так, как не должны разговаривать правоохранители. Женщина испугалась, что это пришли мошенники и нажала тревожную кнопку.

В МВД подтвердили, что сотрудники ведомства действительно приходили в киоск на улице Станиславского. Причиной рейда стало подозрение, что в павильоне могли торговать нелегальной табачной продукцией.

— При проведении проверки в присутствии двух понятых сотрудники полиции представились и предъявили продавцу, находившемуся в магазине, служебные удостоверения, что зафиксировано на видеозаписи, которую осуществляли сотрудники полиции. Также сотрудниками полиции произведена фотофиксация табачных изделий, — сообщили в региональном МВД.

В полиции добавили, что был составлен протокол осмотра места происшествия. Продукция не изымалась, поскольку никаких нарушений выявлено не было.

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