Новым директором Новосибирского краеведческого музея стала Юлия Шуклина

В должность Юлия Шуклина вступила 1 марта.

Новым директором Новосибирского государственного краеведческого музея стала Юлия Шуклина. Коллективу женщину представил и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков. В должность Юлия вступила с 1 марта. Новосибирского государственного краеведческого музея нового руководителя. Учреждение возглавила Юлия Шуклина.

— В числе задач нового руководителя обозначены сохранение и укрепление статуса Новосибирского краеведческого музея как важнейшего культурного центра региона, — сообщили в Минкультуры региона.

Юлия Шуклина окончила НГПУ и аспирантуру ИАЭТ СО РАН. Имеет степень кандидата исторических наук. С 2012 году она занимала пост замдиректора Новосибирского государственного краеведческого музея. За время работы Юлия разработала и успешно реализовала концепции комплектования, научной, методической, выставочной и просветительной работы. Женщину неоднократно награждали ведомственными наградами.

Напомним, что до сентября 2022 года директором музея был Андрей Шаповалов. Свою должность он занимал 13 лет. Ушел Шаповалов с поста по собственному желанию.

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