Пьяная жительница Алтайского края едва не убила знакомую из-за ревности

На скамье подсудимых оказалась жительница станции Озерки Тальменского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае перед судом предстала 57-летняя женщина. Сибирячка едва не убила знакомую из-за ревности, сообщает «Толк».

На скамье подсудимых оказалась жительница станции Озерки Тальменского района. Ее признали виновной в покушении на убийство.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов региона, между двумя сибирячками произошел конфликт. Подсудимая обозвала знакомую «дефектной». Известно, что в тот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Оппонентка молчать не стала. Потерпевшая заявила, что сможет легко отбить мужчину 57-летней соперницы. Подсудимую задело это заявление, и она отправилась домой за ножом.

− С ножом женщина пришла в дом к обидчице и нанесла ей не менее двух ударов. Спас потерпевшую ее знакомый, который в это время находился в гостях – мужчина схватил преступницу и выбил оружие из рук, − говорится в публикации.

В суде сибирячка частично признала свою вину. Она отметила, что убивать соперницу не собиралась. Мол, уже имеет опыт в этом «деле». Выяснилось, что ранее женщина совершила тяжкое преступление и отбывала условное наказание.

Жительницу Алтайского края приговорили к 6,6 годам в колонии общего режима. Также она должна выплатить потерпевшей 303 тысячи рублей.

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