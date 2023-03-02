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НовостиОбщество2 марта 2023 14:23

В зоне СВО погиб житель Новосибирской области Евгений Малоховский

Его наградили орденом Мужество посмертно
Надежда КАСЬЯНОВА
Евгения наградили орденом Мужества посмертно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/администрация Здвинского района

Евгения наградили орденом Мужества посмертно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/администрация Здвинского района

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Верх-Каргат Новосибирской области Евгений Малоховский. Военнослужащего наградили орденом Мужества посмертно.

— Евгений погиб, выполняя боевое задание. Выражаем глубокое соболезнование родным, и близким Евгения. Светлая память защитнику Отечества, — сообщили в администрации Здвинского района.

Похоронили Евгения сегодня, 2 марта. Предшествовал погребению прощальный митинг.

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