В зоне СВО погиб житель Новосибирской области Евгений Малоховский

Евгения наградили орденом Мужества посмертно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/администрация Здвинского района

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Верх-Каргат Новосибирской области Евгений Малоховский. Военнослужащего наградили орденом Мужества посмертно.

— Евгений погиб, выполняя боевое задание. Выражаем глубокое соболезнование родным, и близким Евгения. Светлая память защитнику Отечества, — сообщили в администрации Здвинского района.

Похоронили Евгения сегодня, 2 марта. Предшествовал погребению прощальный митинг.

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