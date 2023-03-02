На ферме в поселке Новые Решеты под Новосибирском от голода погибло 400 коров

Падеж скота начался в ноябре. Фото: прокуратура НСО

В поселке Новые Решеты под Новосибирском из-за голода погибло около 400 коров. Буренки принадлежали частному предпринимателю, который организовал ферму на территории поселка. По словам главы Новорешетовского сельсовета Ирины Кулагиной, администрация давно бьет тревогу и уже обращалась в прокуратуру и Следственный комитет.

— Животные погибли, потому что не было заготовлено достаточно еды на зиму. Администрация помогла, как могла: искала у кого можно купить корм, как доставить. Предприниматель также делает все возможное, чтобы остановить мор, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Кулагина.

Глава сельсовета добавила, что сейчас решается вопрос, что делать с трупами коров. Пока их вывезли на скотомогильник, в ближайшее время их тела утилизируют.

Мор начался в ноябре 2022 года с приходом первых заморозков. С начала месяца погибло около 40 коров. Было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ за жестокое обращение с животными. С тех пор идет расследование.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в селе Шайдурово в Ордынском районе. Предприниматель также не позаботился о том, как коровы будут зимовать. В итоге из-за дырявых стен и крыши на ферме, а также из-за отсутствия еды погибло около сотни коров.

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