Жителям Новосибирска предлагают открыть ферму бабочек за 100 тысяч рублей

Новосибирцам предложили открыть ферму тропических бабочек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцам предложили открыть ферму тропических бабочек. За нее просят практически 100 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Как сообщил продавец, за эти деньги покупатель получит готовый бизнес. Бабочек можно будет продавать в различных вариациях: живых для фотосессий и праздников, засушенных в рамках, а также коробками для свадебного «салюта». Еще один прибыльный вариант – отдавать насекомых на выставки.

После заключения сделки покупателю достанутся полный комплект профессионального оборудования для разведения бабочек, 40 куколок, клетка для содержания бабочек, специальный увлажнитель, термосумка для переноски зимой, книги про насекомых и так далее.

В объявлении указано, что в неделю владелец фермы сможет зарабатывать от 15 до 50 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber