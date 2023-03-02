Студентка-скрипачка из Новосибирска создала уникальный стетофонендоскоп для врачей с нарушением слуха. Фото: НГТУ НЭТИ.

В Новосибирске студентка-скрипачка создала уникальный прибор. Девушка, которая учится на факультете автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ, создала необычный стетофонендоскоп. Он поможет врачам, в том числе тем, у кого есть нарушения слуха. При помощи него медики смогут качественно прослушивать органы пациентов. Как сообщили в пресс-службе вуза, прибор испытают студенты на практике.

– Основная цель была связать свое хобби и научную деятельность. Я с детства занимаюсь музыкой, играю на скрипке, поэтому мне захотелось связать разработку со звуками. Тогда и пришла идея модифицировать звуковое медицинское устройство для аускультации. Это прибор, который помогает прослушивать внутренние органы: органы дыхательной системы, сердце, кишечник, крупные сосуды и т. д. Другими словами, электронный стетофонендоскоп, – поделилась студентка-скрипачка и главный разработчик проекта Татьяна Желудева.

По словам девушки, отличие прибора от механического в том, что в нем есть блок усиления звука. Другими словами, устройство звучит намного громче, чем стандартный прибор. Кроме того, есть возможность регулировать громкость. Также в стетофонендоскопе есть функция, направленная на фильтрацию звука. Это нужно для того, чтобы прослушать нужный орган. Питание устройства обеспечивает встроенный аккумулятор. Также на приборе есть разъемы для наушников и проводов от телефона и компьютера.

Студентка добавила, что прибором могут пользоваться не только врачи, но и сами пациенты. К примеру, пенсионеры, которым необходимо следить за сердцебиением.

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