В Бердске арестовали двух цыганок, которые сняли порчу с сибирячки, украв у нее 172 тысячи рублей

Двух подозреваемых в незаконном снятии порчи цыганок отправили в СИЗО. Фото: Управление судебного департамента в НСО.

В Новосибирской области двух подозреваемых в мошенничестве цыганок из Красноярска отправили в СИЗО на два месяца. Они предложили снять порчу с бердчанки и украли у нее 171,9 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Бердского городского суда.

По предварительной версии, Анжелика Зазовская и Любовь Дидисклейн украли деньги у сибирячки днём 27 февраля. Потерпевшая обратилась в полицию, и цыганок арестовали, – правда, сами они отрицают свою причастность к преступлению.

Суд отправил подозреваемых под арест, так как они не местные и не имеют постоянного источника дохода. В СИЗО злоумышленницы пробудут до 27 апреля. Им грозит срок в колонии до 5 лет.

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