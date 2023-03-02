В Новосибирске мошенники представились полицейскими в табачном киоске

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

1 марта в 17.48 сигнал тревоги на пульт централизованного наблюдения АБ ГВАРДИЯ поступил из табачного киоска на улице Станиславского.

Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавец рассказала, что несколько минут назад в киоск вошли двое молодых мужчин, которые, представившись сотрудниками полиции, сказали, что сейчас будут проверять все товары на предмет наличия контрафактной продукции.

Поскольку молодые люди не предъявили служебных удостоверений, одеты были в гражданскую одежду и даже по стилю общения не были похожи на правоохранителей, продавец нажала тревожную кнопку. Заметив это, лжеполицейские поспешили уйти.

Не поддавшаяся обману женщина дала бойцам ГБР описание мошенников. По ее словам, это были двое мужчин в возрасте около 30 лет, одетые во все темное. Один из них представился оперуполномоченным старшим сержантом Комаровым.

К сожалению, проведенный экипажем ГБР-73 объезд близлежащей территории положительного результата не дал - самозванцы обнаружены не были. Радует, что продавец табачного киоска проявила должную бдительность и не стала жертвой грабителей-мошенников. Будьте внимательны!