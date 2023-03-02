«Почаще держись за причинное место мужа»: в Новосибирске кондуктор устроила скандал, когда пассажирка отказалась дать карту ей в руки

В Новосибирске кондуктор автобуса нахамила пассажирке из-за того, что та не отдала ей в руки банковскую карту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске пассажирка хотела расплатиться банковской картой в автобусе № 28, но нарвалась на хамство кондуктора. Об этом девушка анонимно рассказала в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 1 марта около 17:00. Пассажирка зашла в автобус, чтобы доехать до «Речного вокзала», и хотела расплатиться, но неожиданно навлекла на себя агрессию кондуктора.

– Оказывается, для того, чтобы провести транзакцию, кондуктору необходимо забрать карту и самой приложить к терминалу. Естественно, я этого не допустила, свою карту ей не отдала. После этого начался конфликт, – сообщила девушка.

По словам пассажирки, кондуктор начала утверждать, что руки у неё чистые, а потом перешла на оскорбления.

– Последовал совет, чтобы я держалась за причинное место мужа почаще. Потом сказала, что она не в курсе, сколько я этих мест успела за день передержать, – вспоминает пассажирка.

После этого девушку ещё несколько раз обозвали, обвинили в испорченном настроении и послали в такси из-за отказа передать в руки личную банковскую карту.

В компании перевозчика автобуса № 28 ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» КП-Новосибирск сообщили, что проведут проверку по данному факту.

– Нам нужно сначала провести служебное расследование, выяснить ситуацию, опросить экипаж, провести экспертизу. Потому что слова пассажира тоже могут быть недостоверными, – объяснила КП-Новосибирск секретарь директора компании.

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