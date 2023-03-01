Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 14:15

Новосибирские врачи рассказали о росте заболеваемости коклюшем

Они считают, что связано это со снятием локдауна
Надежда КАСЬЯНОВА
Врачи считают, что рост заболеваемости связан со снятием локдауна.

Врачи считают, что рост заболеваемости связан со снятием локдауна.

Фото: Александр ГЛУЗ

В России в целом и в Новосибирске в частности выросла заболеваемость коклюшем. По данным Росстата, за октябрь 2022 года — в 2,7 раза относительно октября 2021 года и в 3,6 – относительно октября 2020 года. Врачи считают, что связано это со снятием локдауна из-за коронавируса.

— Рост заболеваемости можно связать с тем, что люди в предыдущие 2 года дистанцировались, защищались и профилактировали любые респираторные инфекции. Маски и дистанцирование — эффективная профилактика коклюша. Плюс карантины, локдауны, дистанционные виды деятельности. Именно поэтому в 2020 и 2021 году заболеваемость коклюшем была более низкой, чем до этого, — пояснил КП-Новосибирск врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.

Поздняков отметил, что заболеваемость скорее не выросла, а вернулась к допандемийным показателям. Кроме того, в последние 2 года люди активнее вакцинировались от ковида, пропуская другие прививки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер