Новосибирские врачи рассказали о росте заболеваемости коклюшем

Врачи считают, что рост заболеваемости связан со снятием локдауна. Фото: Александр ГЛУЗ

В России в целом и в Новосибирске в частности выросла заболеваемость коклюшем. По данным Росстата, за октябрь 2022 года — в 2,7 раза относительно октября 2021 года и в 3,6 – относительно октября 2020 года. Врачи считают, что связано это со снятием локдауна из-за коронавируса.

— Рост заболеваемости можно связать с тем, что люди в предыдущие 2 года дистанцировались, защищались и профилактировали любые респираторные инфекции. Маски и дистанцирование — эффективная профилактика коклюша. Плюс карантины, локдауны, дистанционные виды деятельности. Именно поэтому в 2020 и 2021 году заболеваемость коклюшем была более низкой, чем до этого, — пояснил КП-Новосибирск врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.

Поздняков отметил, что заболеваемость скорее не выросла, а вернулась к допандемийным показателям. Кроме того, в последние 2 года люди активнее вакцинировались от ковида, пропуская другие прививки.

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