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НовостиПроисшествия1 марта 2023 8:35

В Новосибирске пропал мужчина со шрамом на лбу у левого виска

О его местоположении ничего не известно с 28 декабря 2022
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчина пропал 28 декабря. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

Мужчина пропал 28 декабря. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Ленинском районе Новосибирска пропал 33-летний Василий Пермяков. Мужчина исчез в конце 2022 года, с 28 декабря о его местоположении ничего не известно.

Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.

Особой приметой является небольшой шрам на лбу у левого виска.

Неизвестно, во что был одет мужчина в день пропажи.

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