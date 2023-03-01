В Новосибирске пропал мужчина со шрамом на лбу у левого виска

Мужчина пропал 28 декабря. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Ленинском районе Новосибирска пропал 33-летний Василий Пермяков. Мужчина исчез в конце 2022 года, с 28 декабря о его местоположении ничего не известно.

Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.

Особой приметой является небольшой шрам на лбу у левого виска.

Неизвестно, во что был одет мужчина в день пропажи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер