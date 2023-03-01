В Новосибирске пропал мужчина со шрамом на лбу у левого виска

Мужчина пропал 28 декабря. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В Ленинском районе Новосибирска пропал 33-летний Василий Пермяков. Мужчина исчез в конце 2022 года, с 28 декабря о его местоположении ничего не известно.
Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.
Особой приметой является небольшой шрам на лбу у левого виска.
Неизвестно, во что был одет мужчина в день пропажи.
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