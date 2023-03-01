Одну из старейших школ Первомайки в Новосибирске отремонтируют к 1 сентября

В Новосибирске до конца года отремонтируют школу на улице Аксёнова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первомайском районе начался капитальный ремонт 68-летнего здания школы № 146. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В ходе выездного совещания мэр города Анатолий Локоть отметил, что при выполнении нацпроектов в Новосибирске строились новые школы, но проекты не подразумевали ремонт уже существующих учреждений.

– Никак не решались проблемы старых школ, которые эксплуатируются долгие годы в микрорайонах со сложившейся застройкой. С 2022 года в рамках новой федеральной программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений у нас есть возможность приводить в порядок городские школы, – отметил мэр.

Он уточнил, что школа № 146 нуждается в ремонте, чтобы создать безопасные и современные условия для обучения детей. На время работ более 500 учеников будут ходить в соседнюю школу № 145. В связи с этим по поручению Анатолия Локтя между улицами Аксёнова и Звёздной обустроили 900-метровую пешеходную дорогу с освещением.

Мэр поручил закончить ремонт основных корпусов школы до начала нового учебного года. На реализацию проекта выделено 108 миллионов рублей, большая часть средств поступила из федерального бюджета, остальную сумму выделили город и область.

В школе уже разобрано деревянное перекрытие между этажами первого корпуса. На данный момент специалисты подрядной организации ООО «Союз» заканчивают демонтировать полы и электрооборудование. Через месяц строители начнут внутренние отделочные работы, будут устанавливать новые окна.

Кроме того, по поручению мэра подготовлена и рассмотрена заявка на ремонт ещё 21 учебного учреждения по программе 2024 года, некоторые из них построены еще в довоенное время. Документ направлен на рассмотрение в федеральный центр.

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