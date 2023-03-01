Новосибирская художница рисует в Амстердаме иллюстрации для детских книг

Новосибирская художница рисует волшебные детские иллюстрации. Фото: предоставлено Екатериной Тиховой / ЧС-ИНФО.

Художница из Новосибирска Екатерина Тихова переехала в Амстердам и рисует иллюстрации для западных и русскоязычных детских книг. Интервью с творческой сибирячкой опубликовало издание ЧС-ИНФО.

В Новосибирске Екатерина сначала работала тележурналистом, но даже во время съёмок успевала делать наброски в скетчбуке. Переехав в Москву, художница заключила контракт со своим первым издательством.

– Мне пришлось многое изучить. Не хотелось выглядеть дилетантом, но поскольку это был мой первый заказ, я много раз уточняла некоторые технические моменты. Когда получила книги с нарисованной мною обложкой, это было непередаваемое ощущение. И первое, о чем я подумала, что мои дети будут читать книги с иллюстрациями их мамы, – рассказала Екатерина.

Вскоре она переехала в Амстердам и начала работать со многими зарубежными издательствами. С иллюстрациями сибирячки вышла книга Луиджи Баллерини «Синьорина Корица», Тихова рисовала «шмакодявок» из известной серии книг. Однако главная мечта художницы – написать собственную книгу. И проиллюстрировать её.

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