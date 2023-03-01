Поднял 637,5 килограммов: уроженец Новосибирска Сергей Федосиенко стал в 30-й раз чемпионом РФ по пауэрлифтингу

В сумме спортсмен поднял 637,5 кг веса, одолев соперников. Фото: ncvsm.ru

Пауэрлифтер из Новосибирска Сергей Федосиенко стал в 30-й раз чемпионом России. Сибиряк выступил с отличным результатом в весовой категории до 59 кг. В сумме он поднял 637,5 кг! В первый раз, в приседе, ему дались 232,5 кг веса, в жиме лежа он поднял 150 кг, и в становой тяге — 255.

Федосиенко начал выступать еще 20 лет назад. В 2002 году он установил свой первый мировой рекорд среди юниоров, а на следующий год — среди взрослых. За всю карьеру он занимал первые места во всех российских турнирах, в которых принимал участие.

Нынешние показатели - еще не предел возможностей Сергея Федосиенко. В 2014 году во время чемпионата мира по пауэрлифтингу в Ороре (США) он поднял в приседе 300 кг, в жиме лежа — 201 кг, и в становой тяге — 260 кг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер