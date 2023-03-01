В Бердске восстановили водоснабжение в 46 домах после крупной аварии

В Бердске под Новосибирском восстановили подачу воды в 46 домов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бердске под Новосибирском возобновили водоснабжение 21 многоквартирного дома и 25 частных домов. Об этом сообщили в МУП «Комбинат бытовых услуг» 1 марта.

Под отключение жители домов вблизи улицы Рогачёва, 24 попали с 27 февраля. Произошла крупная авария, потоки из трубы выливались на поверхность. Был организован подвоз воды к домам, оставшимся без горячего и холодного водоснабжения.

1 марта авария была устранена.

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