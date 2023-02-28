В зоне СВО погиб житель Новосибирской области Роман Дорохов

Военнослужащего похоронили 28 февраля. Фото: Александр КОЦ/администрация Купинского района

В ходе спецоперации на Украине погиб 36-летний житель Новосибирской области Роман Дорохов. Мужчина отправился в зону СВО добровольцем. Он героически погиб 7 февраля 2023 года.

— С чувством скорби и глубочайшего сожаления сообщаем, что, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, проявив стойкость и мужество, погиб наш земляк, Дорохов Роман Николаевич. Встав на защиту мирного населения от жестокости и несправедливости украинских националистов, он показал настоящий пример отваги и стойкости. Гибель Романа — это общая утрата и общая боль, — сообщили в администрации Купинского района.

Роман Дорохов сразу после окончания школы поступил в НВВКУ, однако не окончил учебу и дослуживал в Читинской области. После армии получил профессию помощника машиниста электровоза. Работал по специальности в Еврейском автономном округе. Вскоре после начала спецоперации в ноябре 2022 года мужчина решил добровольно отправиться на СВО.

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