Первый день весны встретит новосибирцев дождем и оттепелью +2 градуса

В Новосибирске потеплеет до +2 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 марта 2023 года в Новосибирске будет пасмурным, но теплым. Синоптики обещают снегопад ночью, а днем вместе с мокрым снегом пройдет еще и дождь. Тем временем предупреждают: сегодня сильный ветер будет сбивать пешеходов с ног.

— Ночью ожидается -2…-4 градуса, днем — 0…+2. На дорогах местами сильная гололедица, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области днем может потеплеет до +3, а ночью похолодать вплоть до -7. «Яндекс. Погода» 1 марта обещает потепление до +1 градуса и обильные снегопады весь день.

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