За неделю 69 новосибирцев получили травмы из-за падения на льду

В мэрии рассказали о количестве гололёдных травм за неделю. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске 69 человек за неделю получили гололедные травмы. Об этом 28 февраля в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска рассказал глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев.

При этом, судя по обращениям на единую дежурно-диспетчерскую службу, лишь 10 травм люди получили на городских тротуарах. 59 случаев произошли на территории многоквартирных домов. Скользкость сразу же устранили в 33 местах, до вечера понедельника были посыпаны оставшиеся 26 скользких мест на придомовых территориях.

– В связи с погодными условиями дорожными учреждениями усилена работа по обработке улично-дорожной сети, особенно тротуарной части, противогололёдными материалами, – отметил глава департамента транспорта мэрии Константин Васильев.

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