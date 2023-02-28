В Новосибирске готовятся к паводку

На сегодняшний день 2389 из 3875 скатных крыш очищены от снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирск активно готовится к таянию снега. Действует план мероприятий, направленных на минимизирование последствий паводка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

За подготовкой Новосибирска к прохождению паводка внимательно следит мэр Анатолий Локоть. Отчет о том, какие мероприятия выполняются, представил на аппаратном совещании начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

− В первую очередь особое внимание уделяется вывозу снега с проблемных участков районов города, подверженных подтоплению, как в частном секторе, так и на территории многоквартирных домов, всего таких мест – 113. Второе направление – это вывоз снега с улично-дорожной сети города, особенно с подтопляемых участков дорог, таких 39 в Новосибирске, − уточнил Сергей Куценко.

Он отметил, что в городе продолжают очищать крыши от снега и наледи. В число противопаводковых мер также входит промывка ливневок и очистка от мусора входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев и перепусков.

Анатолий Локоть подчеркнул, что важно уделить внимание осмотру, контролю и очистке оголовков русел городских рек. На территории Новосибирска восемь малых рек, и некоторые из них не замерзают. Мэр поручил со следующего вторника предоставлять фотоотчеты после очистки водных объектов.

Специалисты уже осмотрели территории, подверженные подтоплению – никаких нарушений не выявлено. Что касается уборки дворов многоквартирных домов, то около 66% территорий приведены в порядок. На сегодняшний день 2389 из 3875 скатных крыш очищены от снега. Управляющие компании промоют ливневые канализации на придомовых территориях.

Глава Новосибирска поручил проинформировать управляющие организации об ответственности за несвоевременные вывоз снега с дворовых территорий и очистку крыш от наледи. Анатолий Локоть добавил, что необходимо установить таблички и ограждающие ленты, которые будут предупреждать об опасности. Мэр дал поручение привлекать к административной ответственности лица, которые не будут исполнять эти требования.

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