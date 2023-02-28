Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 8:39

В Новосибирске готовятся к паводку

Ситуацию контролирует мэр города Анатолий Локоть
Анастасия ХРОМЫХ
На сегодняшний день 2389 из 3875 скатных крыш очищены от снега.

На сегодняшний день 2389 из 3875 скатных крыш очищены от снега.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирск активно готовится к таянию снега. Действует план мероприятий, направленных на минимизирование последствий паводка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

За подготовкой Новосибирска к прохождению паводка внимательно следит мэр Анатолий Локоть. Отчет о том, какие мероприятия выполняются, представил на аппаратном совещании начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

− В первую очередь особое внимание уделяется вывозу снега с проблемных участков районов города, подверженных подтоплению, как в частном секторе, так и на территории многоквартирных домов, всего таких мест – 113. Второе направление – это вывоз снега с улично-дорожной сети города, особенно с подтопляемых участков дорог, таких 39 в Новосибирске, − уточнил Сергей Куценко.

Он отметил, что в городе продолжают очищать крыши от снега и наледи. В число противопаводковых мер также входит промывка ливневок и очистка от мусора входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев и перепусков.

Анатолий Локоть подчеркнул, что важно уделить внимание осмотру, контролю и очистке оголовков русел городских рек. На территории Новосибирска восемь малых рек, и некоторые из них не замерзают. Мэр поручил со следующего вторника предоставлять фотоотчеты после очистки водных объектов.

Специалисты уже осмотрели территории, подверженные подтоплению – никаких нарушений не выявлено. Что касается уборки дворов многоквартирных домов, то около 66% территорий приведены в порядок. На сегодняшний день 2389 из 3875 скатных крыш очищены от снега. Управляющие компании промоют ливневые канализации на придомовых территориях.

Глава Новосибирска поручил проинформировать управляющие организации об ответственности за несвоевременные вывоз снега с дворовых территорий и очистку крыш от наледи. Анатолий Локоть добавил, что необходимо установить таблички и ограждающие ленты, которые будут предупреждать об опасности. Мэр дал поручение привлекать к административной ответственности лица, которые не будут исполнять эти требования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber