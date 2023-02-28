В Новосибирске 20-летняя девушка угнала «Ладу» своего знакомого

Сотрудникам Росгвардии пришлось устроить погоню за злоумышленницей. Фото: https://54.rosguard.gov.ru/

В Новосибирске задержали 20-летнюю девушку, которая угнала «Ладу» своего знакомого. Перед этим сотрудникам Росгвардии пришлось устроить погоню за злоумышленницей.

Преступление сибирячка совершила днем 26 февраля. Автомобиль темно-синего цвета стоял возле дома на Садовом проезде в Советском районе. Девушка похитила у своего знакомого ключи от машины, после чего села за руль.

− Ориентировка на транспортное средство была доведена по радиостанции до всех экипажей, находящихся на маршрутах патрулирования. Двигаясь по улице Ветлужской, сотрудники одной из групп задержания обнаружили данный автомобиль, − рассказали в пресс-службе Росгвардии по НСО.

Водителю приказали остановиться, однако данное требование не было выполнено. Началась погоня, которая закончилась только на улице Молодости. Там движение машины удалось заблокировать.

Угонщицу доставили в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в ГУ МВД России по региону. Девушка находится под подпиской о невыезде.

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