В Новосибирске выставили на торги доли основателя сети кофеен Primetime

В Новосибирске на торги выставили доли в компаниях бизнесмена Антона Горестова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске из-за банкротства предпринимателя Антона Горестова на торги выставили его доли в 23 компаниях.

По данным сервисов проверки контрагентов, Антон Горестов является основателем и совладельцем сети кофеен Primetime. Он также имеет доли в компании «Дядя Дёнер» и ещё 38 организациях, является директором 21 компании.

Бизнесмен сам подал на банкротство, Арбитражный суд признал его несостоятельным два года назад.

С молотка новым владельцам уйдёт стопроцентная доля в гостиничном бизнесе Ahotels, 75 % компании «Праймтайм фуд баланс», доли в «Дяде Дёнере», «Антанте», «Мастер кофе», «Академии» и других организациях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber