В Новосибирске выставили на торги доли основателя сети кофеен Primetime

В Новосибирске на торги выставили доли в компаниях бизнесмена Антона Горестова.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске из-за банкротства предпринимателя Антона Горестова на торги выставили его доли в 23 компаниях.
По данным сервисов проверки контрагентов, Антон Горестов является основателем и совладельцем сети кофеен Primetime. Он также имеет доли в компании «Дядя Дёнер» и ещё 38 организациях, является директором 21 компании.
Бизнесмен сам подал на банкротство, Арбитражный суд признал его несостоятельным два года назад.
С молотка новым владельцам уйдёт стопроцентная доля в гостиничном бизнесе Ahotels, 75 % компании «Праймтайм фуд баланс», доли в «Дяде Дёнере», «Антанте», «Мастер кофе», «Академии» и других организациях.
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