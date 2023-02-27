Массовое ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске вызвало огромную пробку

На Димитровском мосту произошла массовая авария. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске на Димитровском мосту сегодня вечером, 27 февраля, произошло массовое ДТП.

— Столкнулись 3 автомобиля: кроссовер Toyota RAV4, универсал ВАЗ 2104 и грузовик. Движение в сторону левого берега затруднено, — рассказал подписчик паблика «АСТ-54».

О пострадавших не сообщалось. На месте работает ГИБДД.

Авария вызвала серьезный затор на мосту, а также на проспекте Димитрова и Владимировской улице. По словам одного из очевидцев, из-за пробки поездка с правого на левый берег заняла у него около трех часов.

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