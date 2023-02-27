Массовое ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске вызвало огромную пробку

На Димитровском мосту произошла массовая авария.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске на Димитровском мосту сегодня вечером, 27 февраля, произошло массовое ДТП.
— Столкнулись 3 автомобиля: кроссовер Toyota RAV4, универсал ВАЗ 2104 и грузовик. Движение в сторону левого берега затруднено, — рассказал подписчик паблика «АСТ-54».
О пострадавших не сообщалось. На месте работает ГИБДД.
Авария вызвала серьезный затор на мосту, а также на проспекте Димитрова и Владимировской улице. По словам одного из очевидцев, из-за пробки поездка с правого на левый берег заняла у него около трех часов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер