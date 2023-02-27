Следователи начали проверку после падения глыбы льда на 9-летнюю девочку в Новосибирске

Следователи начали проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после падения глыбы льда с крыши жилого дома на 9-летнюю девочку. ЧП произошло в Дзержинском районе Новосибирска 23 февраля.

— В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании, отвечающих за своевременное выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи обслуживаемого многоквартирного жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, что девочке понадобилась медпомощь после случившегося и ее госпитализировали. Ребенок до сих пор в больнице.

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