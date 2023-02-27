До +5 градусов потеплеет в Новосибирске в начале весны

В начале марта придет оттепель до +5 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирск с первых дней марта придет оттепель. По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, уже 2 марта потеплеет до +5 градусов.

— 28 февраля ночью температура опустится -6…-8 градусов, днем — -1…-3 градуса. Ожидается мокрый снег, на дорогах сильная гололедица, ветер юго-западный 9-14 м/с с порывами до 19 м/с. 1 марта ночью будет -2…-4, днем — +1…+3. Ожидается мокрый снег с дождем, ветер юго-западный 9-14 м/с с порывами до 19 м/с. 2 марта ночью температура воздуха составит 0…-2 градуса, днем потеплеет до +3…+5 градусов. В течение суток будет идти мокрый снег с дождем, ветер 9-14 м/с с порывами до 19 м/с, — рассказали синоптики.

Напомним, что на последней недели зимы столицу Сибири накроет ледяная буря.

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