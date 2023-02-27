В Тогучинском районе Новосибирской области ограничат движение транспорта из-за взрывных работ

В Тогучинском районе Новосибирской области будут перекрывать дорогу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тогучинском районе Новосибирской области будут перекрывать дорогу. Связано это со взрывными работами в карьере «Камнереченский щебеночный завод».

Речь идет об участке «129 километр автодороги «Р-255» − Тогучин − Карпысак». Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог, его протяженность составляет пять километров.

− Объезд участка предусмотрен по дороге «106 километр автодороги «К-16» − Усть-Каменка – 68 километр автодороги «К-19р» в Тогучинском районе. Соответствующие знаки установлены, − уточнили в ТУАД.

Приказ уже подписан Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Ограничение будет действовать с 14:45 до 15:45 в следующие дни: 28 марта; 11, 21, 28 апреля; 5, 16, 26 мая; 2,13, 23 июня; 7, 18, 28 июля; 8, 18, 29 августа; 8, 15, 26 сентября; 3, 13, 24 октября; 3, 14, 24 ноября; 8, 19, 26 декабря.

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