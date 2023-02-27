В Новосибирске на 9-летнюю девочку рухнула глыба льда с крыши дома

В Дзержинском районе Новосибирска на 9-летнюю девочку обрушилась глыба льда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Дзержинском районе Новосибирска на 9-летнюю девочку обрушилась глыба льда. Об этом КП-Новосибирск сообщила мама пострадавшей по имени Олеся.

Известно, что ЧП произошло 23 февраля. Ледяная масса сошла с крыши жилого дома.

В итоге ребенка госпитализировали. Какие травмы получила девочка – пока неизвестно.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области.

− В полицию поступало сообщение из медицинского учреждения о травмировании несовершеннолетней. Также поступило заявление от законного представителя. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

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