С 27 февраля Новосибирск накрыла двухдневная магнитная буря

Магнитная буря продлится 2 дня.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В понедельник, 27 февраля, Новосибирск накрыла магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, продлится она до обеда 28 февраля.
Пик магнитной бури пришелся на первую половину дня 27 февраля. Магнитосфера останется нестабильной до вечера. В ночь на 28 февраля она успокоится полностью, а рано утром город вновь накроет магнитная буря.
По сообщению лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уровень магнитной бури 28 февраля будет среднем. Пик придется на 5-6 часов утра, потом магнитосфера начнет успокаиваться.
Напомним, что связаны магнитные бури с активностью солнца и вспышками на его поверхности. Последняя мощная вспышка произошла 19 февраля.
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