В Бердске скончался Игорь Зуб - ветеран Афганской и Чеченской войн

Ветеран Афганской и Чеченской войн Игорь Зуб скончался в Бердске. Фото: https://rsva54.ru/

Ветеран Афганской и Чеченской войн Игорь Зуб скончался в Бердске. Сибиряк ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Как сообщает «Бердск-Онлайн», Игоря Николаевича не стало 25 февраля. Причиной его смерти стал инфаркт.

Игорь Зуб родился 22 сентября 1965 года в городе Обь. По данным Бердского городского отделения Российского союза ветеранов Афганистана, новосибирец служил в Афганистане с июня 1984 по октябрь 1985 года.

− Проходил срочную службу в должности сапера (ВДВ). Принимал участие в боевых действиях в провинции Кабул, − говорится на сайте отделения.

Прощание с Игорем Зубом состоится 1 марта в 14:00 в Бердске. Траурная церемония пройдет по адресу улица Солнечная, 11/1.

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